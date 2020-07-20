(40) ألف طالب يسكنون في منازل مؤجرة

كشفت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون عن وجود (40) ألف طالب وطالبة يسكنون في منازل مؤجرة، في وقت بحثت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى خلال لقائها بمكتبها بالقصر الجمهوري أمس، وزيرة التعليم العالي، العقبات التي تواجه جامعة أم درمان الأهلية وزيادة مرتبات أساتذة الجامعات الحكومية،

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وأوضحت انتصار صغيرون في تصريحات صحفية، بحسب صحيفة اخر لحظة أن اللقاء تناول مشكلة السكن الجامعي وقضية الفجوة الإسكانية الكبيرة لطلاب الجامعات وكيفية تغطيتها بالمباني التي تمت مصادرتها لتغطية العجز في السكن، ونوهت إلى أن (40) ألف طالب وطالبة يسكنون في منازل مؤجرة، وقالت انتصار إن اللقاء تطرق إلى قضية التعليم الإلكتروني والصعوبات التي تواجهه، وأشارت إلى أن عدداً من الجامعات ظلت تمارس التعليم الإلكتروني منذ فترة، ونوهت إلى حرية الجامعات في إختيار التعليم الإلكتروني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )