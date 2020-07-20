تمديد اتفاق وقف العدائيات بين النوبة والبني عامر

وقع طرفا النزاع من النوبة والبني عامر بولاية كسلا على اتفاق لتمديد اتفاق وقف العدائيات(القلد) بين الطرفين للمرة الثانية لمدة شهر وذلك على خلفية الصراع الذي وقع بينهما خلال الاشهر الماضية .

وثمن والي كسلا بالانابة ارباب محمد الفضل بعد اعتماده للاتفاق الذي تم بالقاعة الكبرى لامانة حكومة الولاية بحضور لجنة امن الولاية واعضاء لجنة مبادرة اهل كسلا للسلم الاجتماعي بالاضافة الى القيادات من طرفي النزاع ثمن لدى مخاطبته الحاضرين الدور الذي قامت به مبادرة اهل كسلا وحرص واهتمام طرفي النزاع للتوصل الى تسوية الخلافات التي قال عنها انها شغلت حكومة الولاية عن القيام بمهامها تجاه المواطن .

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من جانبه اشار مدير شرطة الولاية وفق ( سونا ) الي ضرورة الابتعاد عن النعرات القبلية التي تقعد بالبلاد وضرورة العيش في مجتمع متاخي ومتسالم ,وقال ان السودان وطن يسع الجميع ولايوجد مايدعو للاقتتال بين النوبة والبني عامر مؤكدا ان كافة بنود اتفاق القلد تسير بصورة طيبة.

واوضح ممثل مبادرة اهل كسلا ان مساعيهم مع طرفي النزاع توصلت الى الاتجاه نحو تمديدالقلد مرة اخرى مثمنا دور كافة الجهات التي ساهمت وسعت الى تحقيق ماتم التوصل اليه والذي سيتم استكماله عبر مساعيهم المتصلة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )