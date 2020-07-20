السعودية تعلن أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المحكمة العليا للملكة العربية السعودية تعذر رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام، مساء يوم “الاثنين”، وأشارت إلى أن الوقوف بعرفة سيكون يوم الخميس 30 يوليو وعليه يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك “الجمعة” 31 يوليو 2020.

وأوضحت المحكمة العليا أنه بعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق السعودية بهذا الخصوص، تبيّن أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم، ليكون الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة 30 يوماً، وبعد غد الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة.

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وأعلنت الدائرة الوقوف بعرفة يوم الخميس، الموافق 30 يوليو، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، وبذلك سيكون الجمعة الموافق 31 يوليو المقبل، أول أيام عيد الأضحى المبارك.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )