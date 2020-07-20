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ضوابط صارمة بمعسكر صقور الجديان

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Waddah 0 تبليغ

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التاريخ: 20-يوليو-2020

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ضوابط صارمة بمعسكر صقور الجديان

أصدر الجهاز الاداري للمنتخب الوطني الأول ضوابط مشددة في معسكر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي أنتظم  اليوم بفندق برازافيل بالخرطوم بحري.

و تم توزيع الارشادات الصحية والتوجيهات الخاصة بتنفيذ التباعد الاجتماعي، كما تم تعقيم الفندق وملعب التدريبات في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2، مع التأمين على قفل كل التدريبات ،

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وسيتم نشر تغطية التدريبات عبر المنسق الاعلامي للمنتخبات بمختلف الوسائط. وقال الكابتن خالد بخيت المدرب العام ان التدريبات الأولى ستكون بدنية، من بعد التوقف الطويل، والذي بلغ أربعة أشهر ، وسيتم الحرص على التباعد الاجتماعي ، مبيناً ان المعسكر سيستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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