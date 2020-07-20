جنوب دارفور تدرس تقيد حركة سيارات ( البوكو) غير المقننة

بحث والى جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد محمود مع مديرشرطة الولاية ومديري إدارات الجمارك والمرور بمدينة نيالا جنوب وشمال السبل الكفيلة للخروج برؤية موحدة لمنع حركة السيارات الغير مقننة (البوكو) داخل مدينة نيالا الى حين إكمال إجراءاتها وإستخراج مستنداتها القانونية .

وناقش الاجتماع الذى إنعقد ظهر الاثنين بمكتب الوالى التحديات الأمنية التى تواجه الولاية بسبب انتشار سيارات البوكو والحوادث المرورية التى رصدت من مخالفات تلك السيارات والتي تقيد ضد مجهول .

ودعا الاجتماع وفق ( سونا) الى ضرورة إيجاد صيغة قانونية اوإصدارأمر محلي لمنع حركة العربات الغير مقننة وأكد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة صلاح الدين الزين ان العربات الغير مقننة أصبحت لها تأثير امني سلبي واضاف هناك حوادث مرورية تدون ضد مجهول تسببها عربات بدون لوحات مطالبأ بزيادة عدد العربات التى يتم فحصها فى اليوم الواحد إلى 250 عربة بدلا من 100 عربة الى جانب إصدار امر ولائي بشأن حركة العربات الغير مقننة مع الاسراع فى تكملة الاجراءات .

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فيما كشف العقيد صلاح الدين عثمان مدير إدارة الجمارك بالولاية عن تقليص عدد(4000) عربة من جملة العربات المحصورة بينما هناك (3370)مواطن إستلموا إشعارات ولم يوردوا المبالغ فى البنك وعدد (250 ) عربة تبقت لم يتقدم المواطنون للتقليص مؤكدأ عدم وجود فتح لأي حصر جديد للعربات .

وقال المدير التنفيذي لمحلية نيالا شمال ابوسفيان محمد عبد الله إن العربات غير مقننة وحركتها باتت تشكل هاجساً كبيراً داعيا الى اهمية معالجة امر تداخل الاختصاصات بين المؤسسات الى جانب تقوية شرطة المرور فى محلية نيالا شمال لضبط المخالفات التي تحدث فضلا عن تنفيذ القرارات بصرامة .

فيما اشار امين عام الحكومة حامد التجاني الى ورود شكاوى عديدة من المواطنين فى الأحياء بمدينة نيالا من تمدد اسواق عربات البوكو فى داخل الأحياء الأمر الذي يتطلب أوامر اوتشريع قوي للتعامل مع الظاهرة ومعالجتها بتنفيذ القرارات بحزم من المحليتين نيالا جنوب وشمال .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )