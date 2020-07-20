الهلالي : 2 طن من الذهب جاهزة للتصدير هذا الأسبوع

الخليج 365 : أبدي الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين ارتياحه الشديد لإنسياب صادرات الذهب بشكل سريع وسهل بعد السياسات الأخيرة والمشجعة للتصدير عبر القنوات الرسمية. وكشف الأمين العام للغرفة الأستاذ نادر الهلالي فى تصريحات صحفية عن وصول حصائل صادر نهاية الأسبوع المنصرم تقدر بمبلغ ٥٠٠ مليون درهم بالإضافة للكمية الجاهزة للتصدير البالغة ٢ طن الأسبوع الحالي والتي تقدر قيمتها أيضاً بنصف مليار درهم . وقال الهلالي بحسب سونا، استمرار صادرات الذهب بنفس الوتيرة بواقع ٢ طن أسبوعياً وعائدات صادر تقدر بمبلغ ٢ مليار درهم شهرياً سينعكس ذلك إيجاباً على أسعار الصرف والتي بدأت في الاستقرار منذ صدور منشور سياسات صادر الذهب وقبل بداية التصدير الفعلي ونزول الأسعار بعد تدفق الحصائل نهاية الأسبوع المنصرم . وتوقع انخفاض كبير في أسعار الصرف بداية الأسبوع المقبل بعد وصول الدفعة الثانية من حصائل صادر الذهب وانعكاس ذلك على أسعار السلع الاستهلاكية وتوفر السلع الإستراتيجية من وقود وقمح ودواء. المادة السابقة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأثنين الموافق 20يوليو2020م

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