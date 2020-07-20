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مرض الملك“مسرحية” للإسراع بتنصيب ابن سلمان ملكا قبل انتخابات أمريكا.. وتفاصيل خطيرة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رأى العديد من المحللين والنشطاء أن إعلان الديوان الملكي السعودي عن مرض الملك سلمان، ما هو إلا “مسرحية” جديدة من ولي العهد لتسريع عملية تنصيبه ملكا على قبل انتخابات الرئاسة في أمريكا والتي في الغالب ستطيح بترامب حامي الأمير الصغير بالمنطقة.
وفي هذا السياق قال المحامي الدولي وخبير القانون الدكتور محمود رفعت، إن دخول أو بالأحرى إدخال الملك سلمان الى المستشفى يبدو أنه للاسراع بتنصيب محمد بن سلمان ملكا على السعودية قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم.
ورأى “رفعت” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) أن انتخابات أمريكا المقبلة لو أتت بجون بايدن سيكون من شبه المستحيل وصول للعرش، وشدد في نفس الوقت على أن وصول ابن سلمان للعرش سيكون كارثيا على السعودية وبداية نهايتها.
ووافقه الرأي الباحث والكاتب الموريتاني المعروف محمد المختار الشنقيطي، وكتب معلقا على خبر إدخال الملك سلمان المستشفى:”هل بدأ ترحيل #الملك_سلمان عن قصر اليمامة، قبل رحيل #ترمب عن البيت الأبيض؟!”

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