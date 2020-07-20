كتبها السر قدور .. أيمن دقلة يرحب بالسلام بأروع أغنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أطلق الفنان أيمن دقلة أغنية بعنوان ( مرحب بالسلام ) كتب كلماتها الشاعر الأستاذ السر قدور ،وتم تصوير الأغنية خلال الأيام الماضية بعدد من مناطق العاصمة الخرطوم ،وقال أيمن دقلة لدى إستضافته في برنامج ( مساء الجمعة ) على قناة النيل الأزرق أن الأغنية تأتي دعما للحراك الكبير في جانب تحقيق السلام بالبلاد وإيقاف الحروب التي إستنزفت الأرواح والموارد ومزقت النسيج الأجتماعي ،لذلك لابد من دعم الحوار الحالي حتي يتحقق السلام في ظل بشائر الثورة ليعمل جميع أبناء الوطن تحت مظلة الإعمار والتنمية ،وحيا أيمن دقلة مجهودات الأشقاء في دولة الجنوب ومساعيهم الجادة لتحقيق السلام وهم يحتضنون المفاوضات مثمنا عظم العلائق بين الشعبين الشقيقين والروابط الوثيقة بينهما ،وأكد أيمن دقلة أهمية تفعيل أدوار الفنون في هذه المراحل وذلك لتأثيرها الأيجابي الكبير في تحقيق السلام والوحدة والتآلف بين الشعوب لذلك جاءت أغنية ( مرحب بالسلام ) معبرا وداعما لحراك السلام الذي ينتظره الشعب السوداني ،وخص بالتحية الأستاذ السر قدور الذي صاغ كلمات العمل والأستاذ شكرالله خلف الله الذي قام بتصوير الأغنية علي طريقة الفيديو كليب ،واضاف بانه لم يجد صعوبة في تأليف العمل لأحساسه بقيمته العالية .