تغريدة مؤثرة لـ حمد بن جاسم عن “أمير الكويت” أثارت جنون الذباب الإماراتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هنأ رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، الشعب الكويتي بنجاح العملية التي أجراها أمير البلاد الشيخ صباح ألأحمد، بعد مروره بعارض صحي استدعى دخول المستشفى وإجراء العملية على الفور.

وكتب “بن جاسم” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) معلقا على نجاح العملية التي أجراها الشيخ صباح:”خطاك السوء يا أمير الإنسانية ، نحمد الله انك بخير وبصحة ، يستاهلون الأسرة وأهل الكويت البشارة”

ويبدو أن التقارب الكويتي ـ القطري يزعج بشدة ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد، فقوبلت تغريدة “بن جاسم” عن الشيخ صباح بهجوم عنيف من قبل كتائب الذباب الإماراتي التي يديرها البذيء حمد المزروعي.

وكان الديوان الأميري الكويتي أعلن صباح أمس الأحد عن أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد صباح “91” عاماً أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، وذلك بعد إجراءه عدد من الفحوصات الطبية يوم أول أمس السبت.

ويشار إلى أن وزير شئون الديوان الأميري الشيخ “علي جراح الصباح” أفاد بأن أمير البلاد دخل المستشفى لإجراء فحوصات طبية، مصدراً بياناً مقتضباً قال فيه بأنه تم الاستعانة بولي العهد الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح، للقيام ببعض المهام التي من اختصاصات أمير البلاد الدستورية، وذلك بشكل مؤقت، بسبب التراجع الصحي للأمير.