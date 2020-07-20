صرف نسبة (60)% من الوقود الزراعي للمرحلة الأولى بالقضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد عضو لجنة توزيع الوقود الزراعي بولاية القضارف احمد عبدالرحيم العوض استمرار توزيع الصرفة الثانية للجازولين للمناطق الجنوبية بالولاية منذ التاسع من يوليو الحالي للمناطق كافة ، مناشدا المزارعين الذين لم يتسلموا الحصة الأولى من الجازولين الزراعي الإسراع لاستلام حصتهم لجهة أنه سيتم تحديد سقف زمني للصرفة حتى يتم التفرغ للصرفة الثانية لكل المناطق دون الرجوع للصرفة الاولى ، كاشفا عن توزيع عدد (72) ألف و (698) برميلا بنسبة تعادل 60% من إجمالي الحصة المطلوبة للمرحلة الاولى.

وأكد العوض لـ ( السوداني ) أن هذه الكمية تفوق التي تم توزيعها الموسم الماضي ، مبينا ان عدد المزارعين الذين تم تسليمهم الوقود (7.832) مزارع و المساحات التي تم تحديدها (5,836)مليون فدان بزيادة بلغت 500 الف فدان عن العام الماضي ، عازيا الزيادة في المساحة للضوابط التي اتخذتها اللجنة بعدم الصرف لأي جهة لا تحمل مستندا من الزراعة الآلية بتقنين وتجديد المساحة للموسم الحالي مما ساهم في تقنين مساحات مقدرة من اراضي أصحاب الحيازات الصغيرة وبالتالي ساهم في الحصول على الوقود، مشيرا الى أن المناطق الجنوبية المعنية بالتوزيع هي ابوسبيكة وام سينات وباسندة وود الشاعر ، الفشقة وسمسم معلنا انتقال التوزيع للمناطق الوسطى عقب الفراغ من المناطق الجنوبية.