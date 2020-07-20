مع إقتراب العيد .. إرتفاع جنوني في أسعار خراف الأضاحي

الخليج 365 :
كشفت جولة أجرتها (الانتباهة أون لاين) عن ارتفاع جنوني في أسعار الخراف، مع اقتراب عبد الأضحى المبارك. وعزا عدد من التجار ذلك إلى ارتفاع الدولار وعدم استقراره وزيادة أسعار (الأعلاف والبرسيم). وأضافوا أن تكلفة غذاء الماشية تصل إلى أكثر من ألف جنيه في اليوم الواحد. وقال تجار بشرق النيل أن أسعار الخراف تبدأ من ١5 ألف جنيه وقد تصل إلى ٣٠ ألف جنيه في الأيام القادمة وذلك بحسب نوع الماشية وحجمها وعمرها. وأضافوا لـ (الانتباهة أون لاين) أن الوارد الضعيف من الولايات تسبب أيضاً في ارتفاع أسعار الخراف لأن هنالك صعوبة في ترحيلها لعدم توفر الوقود لعربات النقل.
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