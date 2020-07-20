توصية بانضمام السودان لإتفاقية مناهضة التعذيب والاخفاء القسري

التاريخ: 20-يوليو-2020
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عقد قطاع الحكم والادارة اجتماعاً اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء برئاسة الفريق أول شرطة الطريفي ادريس وزير الداخلية وناقش الاجتماع وفق ( سونا ) إتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانية أو المهينة لسنة ١٩٨٤م .
حيث تناولت الاتفاقية احكاماً متعددة نصت علي الاعتراف بالحقوق المتساوية للجميع وفي ذات السياق ناقش القطاع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والذي يعني به الاعتقال أو الاحتجاز أو اي شكل من اشكال الحرمان من الحرية مما يحرمه من حماية القانون.
أمن الاجتماع علي اهميه هذه الاتفاقيات لما تقدمه من مبادئ تضمن الحرية والعدل والسلم و اوصي القطاع بانضمام السودان اليها مع مراعاة الحقوق الواردة في القانون الجنائي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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