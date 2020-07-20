حكومة الشمالية تستعجل عمل لجنة ازالة التمكين

طالب أمين عام حكومة الولاية الشمالية المكلف عبد القادر محمد سعيد الاثنين بدنقلا تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير بالولاية بتسريع الخطي لانطلاقة عمل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالولاية الى جانب معالجة أوجه الفراغ الاداري في الجهاز التنفيذي بالولاية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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