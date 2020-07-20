قوى سياسية توقع على مسودة قانون النقابات

وقعت القوى السياسية والنقابية اليوم على مسودة مشروع قانون تنظيم نقابات العاملين لسنة 2020 توطئة لرفعه لرئيس مجلس الوزراء د.عبدلله حمدوك لاجازته وسد الفراغ النقابي.

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وقال د. عمار محمد الباقر ابراهيم سكرتير نقابات تجمع المهنيين عقب التوقبع وفق ( سونا ) ان هذا المشروع جاء نتيجة اجتماعات ونقاشات مستمرة منذ فبراير الماضي وذلك للوصول الى صيغة قانونية موحدة تستند على الارث النقابي والقانوني في السودان والى معايير منظمة العمل الدولية مشيرا الى ان المشاركين الذين وقعوا على المشروع هم تجمع المهنيين وحزب الامة القومي والحزب الشيوعي السوداني وحزب البعث العربي الاشتراكي الاصل والحزب الوطني الاتحادي الموحد والنقابات الشرعية والحزب الاتحادي الموحد ولجنة نقابات الحرية والتغيير وكتلة السودان وقوى الاجماع الوطني وتجمع القوى المدنية والموتمر السوداني والمركز السوداني للحقوق النقابية وحقوق الانسان .

واضاف ان المشروع جاء في اطار الحملة من اجل ايجاد اجازة القانون للنقابات وتأسيس الحركة النقابية السودانية على اسس الحرية والاستقلالية والديمقراطية حيث اكتملت صياغة القانون الموحد لسنه2020 وسيتم رفعه الي رئيس الوزراء لاجازته لافتا الى ان المجموعة قامت بمراجعة القانون على ضوء ما جاء من آراء ومواقف على مستوى الساحة النقابية واجراء بعد التعديلات الطفيفة على القانون بما ينسجم مع الآراء المطروحة في الساحة السياسية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )