وصول أختام تجديد الجوازات لمكاتب السفارات بالخارج

التاريخ: 20-يوليو-2020
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أعلنت وزارة الداخلية عن اكتمال الاجراءات الفنية لتجديد جوازات سفر السودانيين بالخارج، المُنتهية أثناء أزمة جائحة كورونا مجّاناً، حتى الأول من يونيو2021م.
وأكدت وزارة الداخلية وفق صحيفة السوداني في تغريدة لها اليوم “الاثنين” على حسابها الرسمي بـ”تويتر”، وصول الأختام لمكاتب جوازات دبي، جدة،القاهرة، منوهًة إلى أن الاجراءات ستكتمل تباعاً وطالبت المواطنين بمتابعة السفارات المعنية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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