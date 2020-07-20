قوات المصرية تنقذ “3” سودانيين من الموت في الصحراء

التاريخ: 20-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أنقذت القوات المصرية “3” من السودانيين تاهوا في صحراء شمال السودان، وإنقاذهم من الموت عند الحدود السودانية المصرية، وأثنى عدد من أمراء وعمد ومشايخ القبائل السودانية وفق صحيفة السوداني على المجهودات التي بذلتها الحكومتان السودانية والمصرية لإنقاذ حياة أبنائهما بعد تعرضهم للعطش. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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