الإثنين 20 يوليه 2020 اطمأن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، على صحة أمير دولة الكويت الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت .

وأعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي عن خالص تمنيات القيادة والشعب السوداني بأن يمن الله بالشفاء العاجل لأمير دولة الكويت، مؤكدا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية والروابط الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين السوداني والكويتي .

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | البرهان يتمنى الشفاء لأمير الكويت ويطمئن على صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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