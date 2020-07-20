تزايد الدعوات لاصلاحات بالحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرة هي الدعوات الى اجراء اصلاحات جوهرية فى تحالف قوى الحرية والتغيير حتى يتم الخروج بامان من الازمات المتلاحقة التى ظلت تلاحق التحالف الهش الذى يبدو الان اقرب للتفكك من اى وقت مضى ، فهل يستجيب قادة الحلف الى النصائح الصادرة من اساسيين فيه ويعملون جميعا على اصلاحه ام يظلوا صامتين الى ان يقع ما لايحبونه وياتيهم يوم يرون فيه تحالفهم وقد ذهب ادراج الرياح ؟

النداءات لاصلاح التحالف ليست جديدة فقد تابع الكثيرون الدعوات التى تصدر من هنا وهناك لاجراء هذه الاصلاحات ، والشيئ الذى يبعث على الحيرة هو ما هى الجهة التى تقف حجر عثرة امام تطبيق هذه الدعوات المتكررة للاصلاح طالما ان الصادعين بها ليسوا اناسا من الصفوف الخلفية او عموم منتسبى الحرية والتغيير وانما هم قادة هذا الحلف والشخصيات الكبيرة ذات التأثير فى كياناتها وجماعاتها او وسط الناس بشكل عام فهاهم قادة بارزون كالمهندس عمر الدقير والاستاذ محمد عصمت والاستاذ صديق يوسف والسيد الصادق المهدى وغيرهم يسجلون مطالبات قوية بضرروة اجراء الاصلاحات على التحالف حتى يؤدى دوره على الوجه المطلوب .

ومن الذين يمتلكون تاثيرا على الناس ويحظون بمقبولية فى قطاع واسع بين الثوار الدكتور محمد ناجى الاصم وهو نفسه احد القيادات فى تحالف قوى الحرية والتغيير وقد نادى كغيره من زملائه بضرورة اجراء اصلاحات فى هياكل الحرية والتغيير حتى تتمكن من انجاز بعض المطلوب منها .

الدكتور الأصم اقر بأن تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير به العديد من الأخطاء ومكامن الضعف ، وقال دكتور الأصم في تصريحات خاصة لصحيفة الجريدة أن قوى الحرية والتغيير تحتاج لعملية مراجعة حقيقية ، وأشار إلى أن قوى الحرية والتغيير اليوم وجميع مكوناتها في العاصمة والأقاليم تحتاج إلـى مراجعة الهياكل وطــرق العمل وآليات اتخاذ القرارات وأساليب التواصل مع

ًالجماهير، فضلا عن علاقتها وقنوات اتصالها مع هياكل الحكم الانتقالي، منوها الى ضرورة تقييم ما تحقق ومالم يتحقق من بنود ميثاقها التأسيسي.

ان دعوة دكتور الاصم هذه تأتى فى سياق الدعوات المتزايدة من الشخصيات القيادية النافذة فى الحرية والتغيير ولا ندرى ما الذى يمكن ان تحمله الفترة القادمة مع تكرار هذه الدعوات يوما بعد يوم.