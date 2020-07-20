يا للعجب .. أهذا عبد الله مسار الذى ينصح؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لا يمكن لاى منصف ان يرفض النصح باهمية الانفتاح وتكاتف الجميع على بناء الوطن خاصة من اكتووا بنيران الشمولية وكانوا ضحايا الابعاد والاقصاء والعمل المنظم على هضم الحقوق فهؤلاء كانوا وما زالوا يتوقون الى قبول اى مناصحة بضرورة فتح الباب واسعا لكل بنى الوطن وبالذات من ابعدهم النظام البائد ، نقول ان الوضع السياسى العام فى البلد يجعل الجميع يسعون الى نصح بعضهم بعضا ويعملون معا من اجل تجنيب البلد الانزلاق فى مهاوى الخطر .

لكن هناك حساسية عند البعض من اولئك الذين برزوا الان كقديسين حريصين على سلامة البلد وعدم تركها تسقط فى حين انهم بتحالفهم مع الطاغية ووضعهم ايديهم فى يده ساهموا قى اطالة عمره وساعدوه ليستبد ويطغى ويمارس الظلم والعدوان ، وكانوا حضورا والنظام يمارس السرقة والفساد والاقصاء ويشن حربه على بنى الوطن الذين يعارضونه سواء اكانت حربا عسكرية لمن يحاربونه عسكريا او حربا سياسية واعلامية واقتصادية وامنية لكل من وقف فى طريقه ورفض طريقته فى السيطرة على البلد ، هؤلاء ليسوا اهلا ان ينصحوا غيرهم بالحرص على الوطن وسلامة الناس ، ومع ان النصح مقبول ويلزم العمل به الا ان هؤلاء المتحالفين مع الطاغية ليسوا اهلا لتقديم النصح وعليهم ان يستحوا ويصمتوا .

ومن الذين قدموا النصح وهم ليسوا اهلا ان ينصحوا احدا رئيس حزب الأمة الوطني الباشمنهدس عبد الله على مسار الذى قال فى تصريحات يوم السبت ان طبيعة الشعب السوداني المتسامح والمتعايش معرضة الي خطر الصراع الديني الايدلوجي عبر تصرفات بعض المتطرفين من كل الأطراف , واعتبر مسار ان هذا الصراع بمثابة إلغاء لكل عهود التسامح والتعايش بين الأديان والأفكار طيلة عمر السودان الذي لم يحدث فيه صراع ديني.

وناشد مسار الحكومة بالنأي عن إستفزاز شعبها وان لا تستعدي فئات على اخرى في ظل بلد مأزوم في كل شئ وخاصة المعاش وحياة الناس، راجيا ان لا تضاف صراعات العقائد والاديان التي وصفها بالخطيرة خاصة لو حمل السلاح علي حد وصفه.

وأرسل رئيس حزب الأمة الوطني عدة رسائل لشخصيات وجهات مختلفة علي رأسها الرئيس البرهان وحميدتى و د. حمدوك حاثهم علي ادراك خطورة الوضع وطلب تدخلهم بصفتهم قادة الفترة الانتقالية لايقاف هذه التصرفات التي تمس الدين ، والانتباه لتدخل بعض سفراء الدول الغربية في شأننا الوطني وخاصة سفير بريطانيا بالخرطوم صديق عرفان.

معتبرا ان العد التنازلي للصراع الخطير التي تدعمه بعض السفارات الغربية بدأ بالفعل لتدخل البلاد في حرب دينية بعد الحرب الاهلية والصراع المسلح في بعض اقاليم السودان.

وفي رسالة الي قوى الحرية والتغيير قال مسار : أنتم الان الحاكمين للسودان اسعوا الي الوفاق الوطني وابتعدوا من الكراهية وروح الانتقام واستفزاز الآخرين وخاصة الأحزاب ذات التوجه اليساري السودان بلد الجميع العزل والاقصاء لن يحل مشكلةبل يعقد المشهد .

كما ناشد مسار عقلاء السودان من طرق صوفية وإدارات أهلية وقيادات مجتمع وحثهم بالتدخل لدي الجميع للخروج من مرحلة الاستقطاب الحاد والاحتقان – حسب وصفه – الذي يتم الان بين مكونات شعب السودان وخاصة السياسية.

انها نصيحة جميلة وقيمة وكلمات حسنة لكنها بكل اسف صادرة عن شخص ليس اهلا ان يقدم النصح لكن مع ذلك ليعمل بها من وجهت اليه .