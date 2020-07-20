الري : المياه تنساب في كل قنوات مشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت وزارة الري والموارد المائية عن اكتمال ري 85% من المساحة المستهدفة في مشروع حلفا الجديدة البالغة 105 آلاف فدان ، بالإضافة لانسياب المياه في كل قنوات ومواجر مشروع الجزيرة.

واطمأن اجتماع الاسفيري الدوري الذي عقده وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس ووكيل الوزارة المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، امس ،مع مديري الادارات بود مدني، على سير العمل في العروة الصيفية وموقف انسياب مياه الري في المشاريع الزراعية القومية الاربعة (الجزيرة والسوكي والرهد وحلفا الجديدة).

واعلن مدير ادارة عمليات الري بالوزارة المهندس قسم الله خلف الله خلال الاجتماع،ان المياه في كل قنوات ومواجر مشروع الجزيرة تنساب بصورة (ممتازة)، مشيرا الى ان مياه الري وصلت الآن الى آخر نقطة بقسم التحاميد، وقال إن ازالة المزارع الخاصة خارج الدورة في بعض الاقسام ساعدت كثيرا في ارتفاع مناسيب الري، معلنا الاستمرار في برنامج الازالة بكل اقسام المشروع ، بدوره اعلن المهندس عبد السلام محمد صالح مدير عمليات الري بالجزيرة والمناقل ان الاسبوع المقبل سيشهد التوسع في عمليات ازالة الاطماء،عقب اكتمال الاتفاق مع الشركات المعتمدة،مشيرا الى ان ادارته سعت منذ اليوم الاول في ازالة الاطماء في مناطق الاختناقات.

من جهته استعرض المهندس محمد هارون مدير عام ادارة الميكانيكا والكهرباء بالوزارة ،سير عمليات الصيانة الصيفية في المشاريع الاربعة،مؤكدا انها تسير بصورة جيدة ، وكشف عن اكتمال صيانة 4 وحدات من طلمبات السوكي، جاهزة الآن للخدمة،لكنه شكا من استمرار التعديات على ابواب ومنشآت الري من قبل بعض المزارعين،وكشف عن فتح بلاغات بهذه التعديات،من جانبه اكد مدير ادارة المشروعات المهندس محمد زين العابدين،اكتمال ري 85% من المساحة المستهدفة في مشروع حلفا الجديدة البالغة 105 آلاف فدان ،واستعرض مساعي ادارته لمعالجة الكسورات واسباب الغرق في مشروع الرهد بصورة جذرية.