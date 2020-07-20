الدولار يحافظ على إستقراره بالسوق الموازي

الخليج 365 : حافظت أسعار العملات الأجنبية على ارتفاعها بالسوق الموازي أمام الجنيه فى ختام تداولات الأحد.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني) فإن سعر البيع للدولار سجل 146جنيهاً مقابل 145جنيهاً للشراء فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 36.5 ــ 36جنيهاً للشراء بينما بلغ سعر البيع للدرهم الإماراتي 39جنيهاً والشراء 38جنيهاً فيما سجل سعر البيع لليورو 160جنيهاً.

وارجع المتعاملون الارتفاع لزيادة الطلب على العملات الأجنبية مقابل شح المعروض خاصة مع عودة الأنشطة التجارية، متوقعين استمرار ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خلال الأيام المقبله حال استمرار زيادة الطلب، مشيرين لنشاط عمليات الشراء للعملات مقابل إحجام بعض التجار عن عمليات البيع أملاً فى مزيد من الارتفاع مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. المادة السابقة وصول حصائل صادر بقيمة تُقدّر بـ(500) مليون درهم

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