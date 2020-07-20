وصول حصائل صادر بقيمة تُقدّر بـ(500) مليون درهم

الخليج 365 :

أعلن الأمين العام للغرفة القومية للمصدرين، نادر الهلالي، عن وصول حصائل صادر نهاية الأسبوع المنصرم تقدر بمبلغ (500) مليون درهم بالإضافة للكمية الجاهزة للتصدير 2 طن الأسبوع الحالي والتي تقدر قيمتها أيضا بنصف مليار درهم.

واكد الهلالي، استمرار صادرات الذهب بنفس الوتيرة بواقع 2 طن اسبوعياً وعائدات صادر تقدر بمبلغ ٢ مليار درهم شهرياً سينعكس ذلك إيجاباً على أسعار الصرف والتي بدأت في الاستقرار منذ صدور منشور سياسات صادر الذهب وقبل بداية التصدير الفعلي ونزول الأسعار بعد تدفق الحصائل نهاية الأسبوع المنصرم.

وتوقع انخفاضا كبيرا في اسعار الصرف بداية الأسبوع المقبل بعد وصول الدفعة الثانية من حصائل صادر الذهب، وانعكاس ذلك على أسعار السلع الاستهلاكية وتوفر السلع الاستراتيجية من وقود وقمح ودواء.