الترحيل يخلق أزمة في الوقود بالعاصمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رصدت جولة في عدد من محطات التزود بالوقود بالخرطوم وبحري اصطفاف عدد كبير من المركبات العامة والخاصة.

وارجع بعض اصحاب محطات الوقود الاصطفاف لانقطاع إمداد الوقود بالمحطات بسبب مشاكل الترحيل رغم وفرة الوقود بالمستودعات.

قال صاحب محطة وقود ببحري ان الوقود متوفر ولكن هناك مشكلة في الترحيل من المستودعات لمحطات التزود بالوقود٫ مشيرا الى تزايد إصطفاف المركبات العاملة بالجازولين منذ أكثر من يومين بالمحطات مقارنة بمركبات البنزين

وأكد وكيل محطة اويل ليبيا بالخرطوم جنوب فتحية محمد بان المشكلة تكمن في عربات الترحيل ومعظم المرحلين يفضلون الترحيل الحر لان رسومه عالية عن الوقود المدعوم وينقسم الوقود الحكومي الى مدعوم وتجاري وفئة ترحيله ضعيفة أما فئة ترحيل المستورد (14) ألف جنيه للبرميل ٫ لافتة الى ان المرحلين يفضلون التعاقد مع الشركات الكبيرة لاستيرادها كميات كبيرة من الوقود ٫ مضيفا بان الترحيل انعكس على شح الوقود بالمحطات ويخلق تكدسا كبيرا فيها رغم توفر الوقود بالمستودعات ٫ وتوقعت انجلاء أزمة الترحيل خلال الأيام المقبلة ..

و قال مدير ادارة الامدادات بوزارة النفط جمال حسن لـ( السوداني) إن اصحاب الناقلات يفضلون ترحيل الوقود الخاص نتيجة لارتفاع سعر الترحيل مقارنة بترحيل الوقود المدعوم ٫ مشيرا للاتجاه تكوين لجنة لحل مشكلة ترحيل الوقود المدعوم.