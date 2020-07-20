مسؤولة سعودية تتمادى بما طالبت النساء بفعله حتى يأخذن راحتهن أكثر!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدمت عضو مجلس الشورى بالسعودية، الدكتورة “إقبال درندري”، توصية جديدة لحفظ حق النساء اللاتي بلغن السن القانونية في اختيار محل الإقامة والاستقلال بالسكن، وعدم ملاحقتهن ببلاغات التغيب.

وشملت التوصية التي نشرتها وسائل إعلام محلية، الحفاظ حق النساء في التنقل والترحال، وعدم اشتراط وجود المحرم في الابتعاث وجعله اختيارياً بأمرها.

ودعت التوصية بوضع عقوبات على المُخالفين لذلك، مدعيةً أن الكثير من الفتيات يحرمن من الابتعاث وهو في صالحهن، بجانب فقدهن فرصتهن في إكمال الدراسة في جامعات قوية بدول الابتعاث؛ بسبب اشتراط وجود محرم معها، بحسب تعبيرها.

وأثارت توصية درندري جدلاً بين السعوديين الذين لا يزالون صامدين أمام رؤية 2030، التي يتبناها ابن سلمان، فكتب فهد الجبيري: “أنا حاب اتقدم بتوصية لإقالة درندري”.

وتضرع آخر بالدعاء قائلاً: “اللهم في هذا الثلث الأخير من الليل أكف السعودية شر هذه المرأة آمين”.

ورآى ركان أن درندري تحاول تجريد المرأة من هويتها الإسلامية، وعلق: “هذه المرأة معنىٰ كلامها انها تريد تجريد المرأة من هويتها الإسلامية المحافظة عليها ! حقاً عجيب! تريد مساواتها مع النساء في بلاد الغرب حتى لو كُن على غير دينها وعاداتها وتقاليدها التي لا تقبل المساواة بها كمسلمة !”.