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السفراء الجدد يغادرون إلى محطاتهم الخارجية خلال أيام

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 20-يوليو-2020

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السفراء الجدد يغادرون إلى محطاتهم الخارجية خلال أيام

يغادر في غضون الأيام القليلة المقبلة عدد من السفراء إلى محطاتهم الخارجية – وكان الوزارة قد سمتهم مؤخراً – بعد ان أعاد عدد من الدول فتح مطاراتها التي أغلقت بسبب جائحة .

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وبحسب معلومات لصحيفة السوداني، فإن ابرز المغادرين هم سفراء السودان في “واشنطن، اديس ابابا، القاهرة، الرياض، برلين وانقرة”، ومن المقرر ان يلتقي المغادرون قبيل سفرهم عددا من المسؤولين، على رإسهم رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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