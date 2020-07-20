ارتفاع كبير في الأدوات الكهربائية بالخرطوم

التاريخ: 20-يوليو-2020
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تشهد أسعار الأدوات الكهربائية إرتفاعا ملحوظا بأسواق الخرطوم عزاه عدد من التجار لارتفاع سعر الصرف وتاثر الشركات بالحظر وتوقف الاستيراد خلال فترة الحظر وضعف القوى الشرائية.
وقال التاجر بالخرطوم اسامة عباس، إن هناك تضاعف في أسعار الأجهزة الكهربائية بسبب الحظر وارتفاع سعر الصرف٫ مشيرا الى ان سوق الأدوات الكهربائية تاثر منذ العام الماضي من ارتفاع الاسعار وضعف القوى الشرائية ٫ مبينا ان سعر مكيف نسمة (4) الآف وحدة بسعر (35) الف جنيه وسعر ثلاجة ( 14) قدم بسعر (65) الف جنيه وبلغ سعر ثلاجه ال, جي (18) قدم (110) آلاف جنيه وبلغ سعر المبرد الهندي (16) الف جنيه ، موضحا بان التجار يبيعون باقل سعر وخاصة تجار الشيكات خوفا من الدخول في مشاكل عند عدم دفعها للشركات ٫ واصفا حركة السوق بالضعيفة .
واضاف تاجر فضل حجب اسمه بان سوق الادوات الكهربائية شبه معدوم بسبب الحظر وارتفاع الاسعار اضافة لانقطاع الكهرباء لساعات٫ مضيفا بان الوضع الاقتصادي صار صعبا على المواطن والتاجر مما انعكس على الحركة التجارية ٫ لافتا بان الاسعار تحدد حسب سعر الصرف ٫ مبينا بحسب صحيفة السوداني، ان سعر مكيف نسمة (6) آلاف وحدة بسعر (44) الف جنيه وخلاط باناسونيك جك زجاج بسعر (13٫600) جنيه والفرنسي بسعر (7٫700) جنيه فيما بلغ سعر ثلاجة توشيبا(14) قدم بابين بسعر (48) الف جنيه و(18) قدم بسعر(74) الف جنيه وبلغ مكيف اسكاي (8) الف وحدة متحرك (29٫5) الف جنيه وثلاجة كراون (6) قدم بسعر (19-20) الف جنيه.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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