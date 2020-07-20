مناوي تعيين الولاة المدنيين تزوير مبكر للانتخابات

رفض رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي تعيين الولاة المدنيين قبل الوصول لإتفاق سلام .

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ووصف مناوي في تغريدة نشرها (الاثين) “بتويتر” أن موافقة الجبهة الثورية بتعيين الولاة بالاستسلام للاحزاب التي وقفت ضد نضال الهامش والتي تريد الانفراد بالعملية الانتخابية مما يعتبر تزويرًا مبكرا لها ، قائلًا بحسب صحيفة أول النهار: “حتي ولو استسلم اصدقاء لنا في صف النضال لصالح الاحزاب التي وقفت ضد مطالب الهامش ، لا يمكن قبول تعيين الولاة بهذا الشكل المخزي الذي يرمي لتزوير مبكر للانتخابات . ولو تم إعلان هذا سيزيد الاحتقان في الجسم المحتقن” .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)