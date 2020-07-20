بعد حظر طويل في الامارات (ام الحواتة) حاجة فائزة في الخرطوم

وصلت البلاد قادمة من دولة الامارات بعد فترة طويلة من الحظر الحاجة فائزة محمد الطاهر والدة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز. Advertisements وقالت: بحسب صحيفة السوداني: (كنت موجودة في الإمارات مدة خمسة اشهر لأنني كنت موجودة فيها قبل إعلان الحظر وإغلاق المطارات وظللنا في انتظار الفرج حيث احتوتنا وعدد كبير من السودانيين مؤخرا في إمارة دبي الشيخة فاطمة باستضافتنا في فندق خمسة نجوم واكرمتنا كرما شديدا لايوصف عبركم اقدم لها صوت الشكر،كما تعاملت معنا القنصلية تعاملا جميلا مليء بالاحترام والتقدير. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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