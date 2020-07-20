الشغيل يؤكد جاهزية صقور الجديان .. وخالد بخيت يطمئن على الترتيبات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اختتم الفحص الطبي للاعبي المنتخب الوطني الأول من جائحة كورونا ظهر أمس الاحد في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2، تحت إشراف طاقم طبي الصحة الولائية بالعاصمة، حيث شمل (8) لاعبين، وأحد أعضاء الجهاز الفني، ليكتمل بذلك إجراء الفحص لكل منظومة المنتخب الوطني الأول، عدا اللاعب عبد الرؤوف، وذلك قبل الانخراط في المعسكر المقفول بالخرطوم بحري بفندق برازافيل، هذا وقد شرّف وفد عالي المستوى فعاليات الكشف الطبي من مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، تقدمه الباشمهندس الفاتح أحمد باني نائب الرئيس– رئيس لجنة المسابقات – والدكتور حسن محمد عبد الها برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، والدكتور عبد العزيز سعد الهر نائب رئيس اللجنة المالية، والأستاذ معتز محمد لطيف (الشاعر) رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية والصالات بالإنابة، والأستاذ محمد أحمد سليمان (حلفا) نائب رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء ..

من جهته قال الكابتن نصرالدين الشغيل قائد المنتخب الوطني الأول إن صقور الجديان على أهبة الجاهزية لانطلاقة معسكر صقور الجديان بالخرطوم بحري، وأفاد أن الساعة الثانية عشرة ظهراً ستكون موعد تجمع اللاعبين، وسيكون هناك لقاء للاعبين في المستهل، قبل الجلوس إلى الجهازين الفني والاداري حسب البرنامج الموضوع.

وعلى صعيد ذي صلة اطمأن الكابتن خالد بخيت المدرب العام للمنتخب الوطني الأول على كافة الترتيبات المتعلقة بانطلاق التحضيرات، يوم الإثنين، وذكر ان الضوابط ستكون مشددة فيما يلي التوجيهات والارشادات الصحية متمنياً السلامة والتوفيق للجميع .. يذكر ان الفحص الطبي شمل في البداية بيوم الجمعة (12) لاعبا، ويوم السبت (6) لاعبين، واختتم الأحد بـ(8) لاعبين، وتم فحص أعضاء الجهازين الفني والإداري على مدار الأيام الثلاثة .