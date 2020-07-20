 السلطات تفكك شبكتين لتهريب المخدرات بولايتي والقضارف وسنار….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت الادارة العامة لمكافحة المخدرات من تفكيك شبكتين اجراميتين وتضبط بحوزتهما عدد18 كيلوحشيش شاشمني و26قندول بنقو وتتخذ إجراءات في مواجهة المتورطين.

وقال العقيد شرطة المهدي إسماعيل محمد مدير ادارة مكافحة المخدرات بولاية القضارف في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لادارته عن نشاط إجرامي لشبكة تهرب نبات حشيش الشاشمني وتقوم بتخزينه بأحد أحياء المدينة فتم تكليف فريق ميداني لرصد أفراد الشبكة الإجرامية وانهاء مغامراتهم وتوقيفهم تحرك الفريق وبعد متابعة لصيقة تم تحديد مكان تخزين المخدرات ومداهمته وتم ضبط المتهم(ص.أ.م) 35سنة وبحوزته عدد18 كيس بلاستيك تزن 18كيلو جرام من نبات الشاشمني المخدر بجانب ضبط طبنجة مكروف لزومها عدد15 طلق ناري وذلك بحي كرري بمدينة القضارف تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والمادة26 من قانون الأسلحة والزخيرة بالقسم الاوسط القضارف.

وفي سياق ذو صلة وبولاية سنار أدت فراسة وقوة ملاحظة أحد منسوبي إدارة مكافحة المخدرات الى القبض على أفراد شبكة إجرامية تهرب البنقو وفقا لتصريح المقدم شرطة حسن الأمير مدير إدارة مكافحة المخدرات بولاية سنار بقوله ان أحد منسوبيه وأثناء مروره في تمشيط لدائرة الإختصاص بالاماكن التي تشكل بؤرة للنشاط الإجرامي لاحظ عدد3أشخاص يتعاطون البنقو على الفور تم استدعاء زملائه وتمت مداهمة المجموعة وضبط بحوزتهم عدد 36قندول بنقو وتم اقتيادهم لدائرة الاختصاص واخضاعهم التحري واتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 15/ا بقسم شرطة السوق الشعبي سنار .

من جانبه أكد مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة حقوقي سامي حامد حريز أن ادارته تنفذ حملات راتبة ومتزامنه بعدد من الولايات تستهدف مكافحة التداول غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وتضييق الخناق على الشبكات الإجرامية والعصابات الإجرامية التي تهدف الى تحقيق كسب غير مشروع.

وأوضح مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات أن تهريب المخدرات والاتجار فيها يتسبب تخريب الاقتصاد الوطني والاضرار بالصحة العامة والحيلولة دون استفادة البلاد من طاقات الشباب في دفع عجلة التنمية .