مقتل واصابة تسعة اشخاص في إشتباكات بحي الجبل بالجنينة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل إثنين من المواطنين وأصيب أكثر من سبعة بسبب اشتباكات وقعت أمس بين قبيلتين بحي الجبل الذي يبعد حوالي ٣٠٠ متر من مقر أمانة حكومة ولاية غرب دارفور.

وقال شهود عيان إن اشتباكات واسعة النطاق وقعت مساء أمس مما ادخل الرعب وسط سكان المدينة و تباينت الروايات حول أسباب الحادث.

وأكد مصدر أمني فضل حجب اسمه لـ(الجريدة) مقتل اثنين من المواطنين وأصابة أكثر من سبعة من طرفي النزاع مبيناً أن الاشتباكات وقعت بين قبلتيين بينهما نزاع تاريخي مشيراً إلى استقرار الاوضاع بالمنطقة عقب تدخل القوات النظامية. المادة السابقة غَطِنى يا صفية !.. بقلم زهير السراج المقالة القادمة السلطات تفكك شبكتين لتهريب المخدرات بولايتي والقضارف وسنار….

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