تفاصيل جديدة في قضية شهيد خشم القربة الأستاذ احمد الخير….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت أسرة الشهيد أحمد الخير بيانا كشفت فيه آخر التطورات بشأن محاكمة قتلة الشهيد. وقال البيان الممهور بتوقيع سعد الخير شقيق الشهيد ونيابة عن أولياء الدم: (لقد أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع الصادر من قاضي محكمة الاستئناف والذي مارس سلطاته كمحكمة ﻋﺎﻣﺔ وفقا للمادة 2 /9 من قانون الاجراءات الجنائية ﻓﻲ قضية قتلة الشهيد الاستاذ / أحمد الخير من منسوبي جهاز الامن والمخابرات الوطني في عهد المخلوع). وأضاف البيان: (كان القرار النهائي: 1- تأييد الحكم جميعا . 2- ترفع الأوراق للمحكمة العليا عملا بأحكام المادة 181 من قانون الاجرآءات الجنائية لسنة 1991م بفرض التأييد وخلافه. ونحن في انتظار قرار المحكمه العليا بالتأييد). المادة السابقة الجبهة الثورية توافق على تعيين ولاة المدنيين مؤقتين المقالة القادمة السودانيون… تحت رحمة الجوع…

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