الجبهة الثورية توافق على تعيين ولاة المدنيين مؤقتين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الجبهة الثورية عن موافقتها على تعيين الولاة المدنيين المؤقتين. بيد أنها قدمت جملة من الشروط الخاصة بالولاة. وبعثت ألثورية برسالتها في هذا الصدد إلى كل من رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك. ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو. بالإضافة إلى رئيس وفد الوساطة توت قلواك.

وأوضح بيان الثورية المزيل بتوقيع رئيسها الهادي إدريس موافقتها على تعيين الولاة المدنيين المؤقتين إستجابةً لرغبة الشعب. على إن يتم إشراك جماهير الولايات في الإختيار.

ودعا البيان إلى ضرورة التشديد في مراعاة عدد من المعايير عند أختيار الولاة المدنيين المؤقتين أبرزها عدم تصدير الولاة المدنيين المؤقتين من المركز إلى الأقاليم مثلما كان يجري في خمسينيات وستينيات القرن الماضي من تصدير للنّواب من المركز إلى الاقاليم. وتمثيل النساء بصورة عادلة و منصفة. والتمتع بالحساسية الكافية تجاه الولايات التي تشهد النزاعات والحروب والإنقسامات الإجتماعية وإشراك المجتمعات المحلية في إختيار الولاة المدنيين عبر آلية متفق عليها تجمع ولا تفرق. بجانب إختيار شخصيات ذات قبول شعبي، ووزن إجتماعي وسياسي، وعُرفت بمواقفها المساندة للثورة والتغيير والسلام في المقام الاول. على أن يكون المختار من ذوي النزاهة والكفاءة والقدرات العلمية والإدارية لتولي مثل هذا المنصب. وتحري الدقة وتطبيق أعلى المعايير في إختيار والي العاصمة القومية؛ فهي مرآة لكل السودان، ورمز لوحدتنا الوطنية. على أن ألا يكون المختار للولاية في هذه المرحلة الدقيقة ذا لون حزبي صارخ.

وأكد البيان أن أي اختيارات خاطئة للولاة، لا سيما، في الولايات والمناطق المتاثرة بالحرب، ستضر بعملية السلام، وتدعم أصوات القوى الرافضة له. كما أكد على عزم الثورية الأكيد وإلتزامها الكامل للوصول إلى إتفاق سلام عادل وشامل في أقصر وقت ممكن. فبدون السلام لن تعبر بلادنا من أزماتها، أو تستكمل ثورتها، وتعيد إصلاح علاقاتها الداخلية والخارجية، وتحسن الأوضاع المعيشية. فالسلام مفتاحنا نحو المستقبل، و تنفيذ مشروعنا الوطني النهضوي الشامل.