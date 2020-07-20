حمدوك يشارك في القمة المصغرة لاحتواء ازمة سد النهضة غدا الثلاثاء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علمت مصادر أن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك سيشارك بعد غد الثلاثاء في اعمال القمة المصغرة التي دعا لها الاتحاد الافريقي لاحتواء ازمة اطراف سد النهضة. ويشارك في القمة كلا من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبى أبي أحمد. السوداني

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