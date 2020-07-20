الدوري يخرج من عنق الزجاجة !.. بقلم علم الدين هاشم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

إذا كان صحيحا ان سعادة اللواء عامر عبد الرحمن نائب رئيس الاتحاد العام قد نجح في إقناع الدكتور كمال شداد بسحب مقترحه الخاص بتوزيع الاندية لمجموعتين لاكمال مباريات الدوري الممتاز فتلك خطوة جيدة تخرج الدوري من عنق الزجاجةو تصب في مصلحة الاندية والدوري الممتاز عموما بل وتحسب للدكتور شداد الذي استغربنا منه ان يطرح مثل هذا المقترح الذي يلغي نتائج جميع المباريات السابقة قبل توقف الدوري بسبب جائحة كورونا ثم البدء من الصفر لتحديد البطل والاندية التي تمثل خارجيا وكذلك الاندية التي ستغادر اضواء الدوري الممتاز وهو مقترح رغم احترامنا لصاحبه إلا انه يلحق الضرر الكبير بتلك الاندية التي اجتهدت وحققت نتائج ممتازة وباتت علي بعد امتار قليلة جدا من نيل شرف التمثيل الخارجي وفي مقدمتها هلال الأبيض الذي نال عن جدارة لقب الحصان الأسود في هذا الموسم تحت قيادة مدربه الشاطر المغربي هيدان ،، فليس من العدل ان تشطب نتائج هذا الفريق ليعود ويلعب من جديد بحثا عن النقاط التي تؤهله للصعود الي مصاف اندية المقدمة كذلك لايعقل ان يقدم رئيس الاتحاد بهذا المقترح خدمة مجانية لانقاذ اندية من الهبوط بعدما فشلت منذ بداية الدوري وحتي توقفه من الحصول علي النقاط التي تبقيها في المنطقة الدافئة !

اعتقد ان سحب مقترح توزيع الاندية لمجموعتين وترك الأمر للجنة المسابقات لوضع الترتيبات اللازمة لاكمال الدوري من حيث توقف يعني بسط العدالة لجميع الاندية وتعزيز شرف المنافسة حتي الوصول لصافرة النهاية وذلك هو المطلوب من قادة الاتحاد وادارات الاندية ،،برافو .