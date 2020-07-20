بهدؤ مع حوار توني بلير ..!.. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

الحقيقة التي لا جدال فيها ان معظم اهل الهلال كانوا حريصين على متابعة الحوار الذي اعلنت عنه قناة الهلال وهي تستضيف رئيس الهلال ، في حوار يمكننا ان نقول عنه انه اقرب الي المؤتمر الصحفي المقصور على جهات محددة الغرض من استعراض الانجازات وماقام به الرجل طيلة فترة حكمه للهلال والتي استمرت لست سنوات كاملة حفلت بالعديد الاحداث على مستوى فريق كرة القدم .

كعادته دائما اكثر الرجل من (الانا) ، هو سلوك بات متجذرا في شخصيته في كل الحورات التي تجرى معه ، شاهدنا حورات كثيرة ومتعددة لرؤساء حكومات ورؤساء دول ورؤساء اندية ، لكننا بالطبع لم نشاهد مثل تلك الحورات التي تجرى مع هذا الرجل .

توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الاسبق في احدي الحورات معه سأله المذيع لماذا تبدو وديعا هكذا ، وانا الهب ظهرك بسياط الاسئلة الساخنة ، كان رد بلير : انا اثق في نفسي وفي قدراتي وامكاناتي لذا لا انفعل .

بلير رئيس وزراء بريطانيا العظمي يجلس ليحاوره محاور واحد ، لكن رئيس نادي الهلال يمكن ان تتم محاورته عبر اربعة او خمسة من المذيعين ، وهو جالس وسطهم وضاعا قدما فوق الاخرى دون مراعاة لاي شئ .

بالامس جلس مذيع واحد ليحاور الخديوي ، لكن تيم المعدين للحوار احضر ستة من الزملاء الصحافيين لمساعدة المذيع في تقديم الاسئلة ، وكان من اعد للحوار اراد انم يرسل رسائل لاطراف متعددة ، المهم في الامر ان الحوار الذي تم الاعداد له بعناية فائقة لم يخرج عن المالوف ، ولم يات بجديد ، فالرجل لم يتغير في شئ ، ذات العنجهية ، والتحدث بلا دبلوماسية ناسيا او متناسيا ان هذا الحوار على الهواء لا يستطيع المخرج ان يفعل شئيا حيال ما يتفوه به الرجل.

تحدث الخديوي في امور شتى ، حسب تقديراتي الشخصية ، وحسب تقديرات عدد من اهل الهلال لم يكن حديثه مقنعا خاصة في الامور المتعلقة بتشييد عددا من الدكاكين ، وتمديد (ايجار ) قناة الهلال لشركاته ، فالتشييد خاصة في الاندية الرياضية له ضوابط تحكمه دوليا وعلى النطاق المحلي ، محليا لابد من اخذ الاذن من وزراة الرياضية الولائية ، واذن من الشئون الهندسية ، اما دوليا فالامر مربوط باشترطات الاتحاد الدولي والافريقي ، لان اعاقة اي من الجماهير في عملية الدخول والخروج من دور الاندية يستوجب الازالة .

اما فيما يخص قناة الهلال فقد فاجأ الرجل الجميع وهو يعلن عن تمديد (الايجار) بينه ومجلس الهلال عشر سنوات اخرى تنتهي في العام 2029 ، اذ لم يسمع احدا من اهل الهلال بهذا الامر ، كما ان امر التمديد يحتاج الي موافقة كافة اعضاء مجلس الادارة وكما نعلم ان المجلس الان لم يتبق به سوى ابوكلابيش والخديوي شخصيا ، والبقية اما رافضا لسياسات الخديوي او ناغما عليه ، او متوفيا ، او ان اعماله تحول دون الاستمرار .

من خلال العقد الذي بثته القناة عشية حوار الوداع للخديوي تبين ان من اناب عن مجلس الهلال في التوقيع هو سيف الدين ابوكلابيش ، وكما نعلم ان الاخير موظفا في احدي شركات الخديوي كما انه عضوابمجلس الهلال وبالتالي اضف الي ذلك فان مثل هذه الامور المهمة تستوجب حضور كامل لمجلس الادارة او التوقيع عليها من قبل احد الضباط الاربعة ، وهذا مالم يحدث ابدا .

اخيرا اخيرا ..!

اعتقد ان اي رئيس قادم للهلال سوى عبر التعين او الانتخاب بمقدوره ان يعلن ايقاف القناة عن البث لان الهلال لم يستفد منها شئيا بل تضرر منها غاية التضرر ، واسم الهلال الكبير الذي يساوي اضعاف اضعاف ما استجلب به الرجل ادوات البث ، فمن غير المنطق ولا المعقول ان يكون (لقو) الهلال الكبير اقل من قيمةالمساهمة التي استجلب بها الرجل ادوات البث ، فحرام ان يكون نصيب الهلال (30%) فقط بينما تذهب (70%) لشركات الخديوي ، فاي منطق هذا ، واي عدالة تلك ، وهل يؤى ابوكلابيش الذي اناب عن مجلس الهلال في التوقيع ان قيمة (لقو) الهلال التسويقية تساوي الـ(30%) التي حددها الخديوي بنفسه ؟

اخيرا جدا ..!

ثم ياتي الحديث عن اطهر الطاهر الذي ذكر الخديوي في معرض رده على السؤال بشأنه ان اللاعب طلب (350) الف دولار ، ولفاخمة السيد الرئيس من حق اللاعب ان يطلب ما يشاء له من مال ، لانها فرصته ، فكان الاوجب عليك اقناعه بما ترغب في منحه له ، لكن ان تترك الامر للزمن فهذا يعني انك بصدد ان التنصل من وعدك الذي قطعته على جماهير ناديك .

غدا نستكل بقية الحوار خاصة فيما يتعلق بامر محمد عبدالرحمن ، وشكاوى اللاعبين في الفيفا ، وكباتن الهلال ، وذهاب بكرى المدينة للمريخ وامر النادي والعضوية التي ذكر انه يملك منها (3800) عضوا .

اذهبوا فانتم الطلقاء