دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** لانه احرص الناس علي اكمال الموسم لم يتردد د كمال شداد رئيس الاتحاد العام في قبول مبادرة نائبه اللواء عامر عبدالرحمن لرأب الصدع وإيقاف موجة الاحتقان التي ضربت الاتحاد العام وارجع شداد امر اكمال الدوري الممتاز للجنة المسابقات لاتخاذ ما تراه مناسبا وباذن الله يعود الدوري في موعده المعلن ١٨ أغسطس وياليت لجنة المسابقات تعتمد النظام القديم المعروف

** أقلام لا وزن ولا قيمة لها وتنطلق من منطلقات نعرفها جيدا تهاجم الاخ حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والذي بذل جهدا كبيرا في إعادة المنتخب للتدريبات ويدخله معسكرا مقفولا يبدأ اليوم تحسبا لأي مفاجأة من الاتحاد الأفريقي الذي ربما يعلن وفي أي لحظة موعد انطلاقة تصفيات بطولة الأمم الأفريقية و تصفيات كأس العالم وبرقو لم يتحرك الا بعد أن حصل علي إذن من السلطات الصحية وحرص علي إجراء فحص الكروونا لكل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني… و سئمنا

والله من عبارات أن برقو لا علاقة له بكرة القدم وده جا من وين وعلاقتو بالكورة شنو .. ده مؤتمر وطني وده ما يرجع دارفور بتاعتو وده شنو ما عارف …..دعو الرجل يعمل وقد حفظنا عباراتكم السمجة واسألوا لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني عن شخص يضحي بجهده وماله من أجل المنتخب

** المواقع الاسفرية تنشط في تكوين لجنة تطبيع لنادي المريخ وآخر لجنة كانت برئاسة القنصل حازم وعصام الحاج نائبا له وصديق علي صالح سكرتيرا وعبد الصمد محمد عثمان امين مال وقطعا هنالك من لهم مصلحة في نشر مثل هذه الأخبار وهنالك من يتوهم بعضوية مجلس المريخ النادي الكبير حتي ولو في الواتساب والمؤسف أن هؤلاء يقحمون شخصيات مريخية كبيرة في أخبارهم المفركة ليصدق القارئ ومن بين هذه الشخصيات الاخ محمد الياس رئيس النادي الأسبق ومحمد الياس تحدث للزميل اسماعيل حسن ونفي نفيا قاطعا أي علاقة له بتلك الأخبار وأي علاقة له بتكوين لجنة تطبيع

** اتقوا الله في المريخ يا هؤلاء وعليكم أن تعلموا أن تكوين لجنة تطبيع للمريخ حديث سابق لأوانه ولن يتم تكوين لجنة تطبيع أو تسيير الا بعد التأكد من ذهاب المجلس الحالي

** في اخبار امس أن رئيس المريخ غير المعترف به قرر صرف النظر عن المدرب التونسي المسلمي ودخل في مفاوضات مع مدرب تونسي آخر وافتكر دي ملعبه ساكت ولا تشبه نادي كبير مثل المريخ

** قالت الأخبار أن المدرب المسلمي في القاهرة وفرغ هناك من فحص كورونا وفي طريقه للخرطوم ولا ندري ماذا جد حتي يفكر مجلس إدارة النادي في إقالته وهو من اعاده قبل ايام بعد اعتزاره عن ما بدر منه

** اصلا لماذا رفض مجلس الهلال انضمام لاعبي النادي لتدريبات المنتخب الوطني ولماذا اعادهم للمنتخب ..ما كان في داعي للعنتريات يا د حسن علي عيسي ورفاقه في المجلس الهلالي …السودان فوق الجميع

** كل لاعبي المنتخب الوطني حرصوا علي الحضور من اول تدريب حتي لا يلحقو ببكري المدينة

** الكاردينال قال كل ما يود قوله عبر قناة الهلال امس الأول وأعجبني حديثه عن الجوهرة وايجار الدكاكيين وقناة الهلال والأسباب التي أدت لقفل النادي فترة من الزمن ووضح من حديثه أنه لن يبتعد كثيرا وان تنظيمه عزة الهلال جاهز لاكتساح الانتخبات ومن خلال حديثه أيضا لا نستبعد أن يتراجع ويعلن خوضه الانتخابات في أي لحظة

** اذا تم تكوين لجنة تطبيع للهلال نرجو اختيار الرجل المناسب لرئاسة اللجنة والخندقاوي ليس الرجل المناسب مع احترامي له

** بعض أعضاء لجنة التوقيع علي وثيقة طرح الثقة من مجلس المريخ متطلعين لعضوية مجلس المريخ

** كنت اتمني ان يمتد حواري مع الاخ الصادق مادبو امين مال المريخ لكنه وعد بالاتصال ولم يتصل … يكون الجماعة حرضوه

** جماهير المريخ في انتظار انطلاقة الدوري الممتاز من جديد والاستمتاع بتابلوهات التش وأهداف رشموندا والاستمتاع بالفوز علي الهلال في معركة الدورة الثانية

** إقامة بقية مباريات الدوري الممتاز في مدينة أو مدينتين يعني أن الهلال فلت من هزائم متلتلة في كردفان ودارفور

** من يقرأ للكاتب الإسلامي اسحق احمد فضل الله منذ أكثر من ٢٠ عاما يعتقد أن السودان سيتحول إلي سوريا اخري

** أكثر من ٢٠ سنة واسحق فضل الله يكتب عن تدمير السودان ….والحمد الله السودان بخير

** امبارح اتغديت لوحدي ب ٥٠٠ جنيه…بس حبة لحمة

ده كلام ده يا حمدوك

** سعر البطيخة متوسطة الحجم ٣٠٠جنيه وكيلو الموز فاكهة المساكين وصل ١٠٠ جنيه و سئمنا الحديث عن المواصلات وسعر التذكرة

** الاخ عصام قدالة …صباح الخير

** اوع يا قلبي تنسي في لحظة الوصية

** آخر دبوس

** يبدو أن اللجنة القانونية بالمريخ فشلت في مهمتها الخاصة بوثيقة طرح الثقة من مجلس علي اسد والكندو