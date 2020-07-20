ولو (الجوهرة الزرقاء) يا الكاردينال بتنشال في الايدين انا كت برسلها ليك في لوري الخزين!!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· لو عمل اشرف الكاردينال مع زعيم امة الهلال الطيب عبدالله رحمة الله عليه مرة في مجلس ادارة الهلال لعرف الفرق بينه وبين الطيب عبدالله، ولما لام او استهجن على الذين عملوا مع الطيب عبدالله تفاخرهم به وتميزهم بعملهم معه.

· نحن عندما كنا (طلبة) وكنا نسمع اسم (الطيب عبدالله) ، كنا نعدّل من جلستنا ونحن في مناطق ريفية لا تدخلها الاذاعة وقتها إلّا اذا رفعت (الراديو) فوق الجميع ، ووضعته في اعلى مكانة.

· (نور) الطيب عبدالله دخل بيوتنا قبل (نور) الكهرباء…فصرنا بفضله نعرف عظمة الهلال ونسير في الطرقات وفي جوانحنا كل الفرح.

· كان الطيب عبدالله يمثل عندنا حالة من الفخر والاعتزاز النفسي العريض، بكبرياء الرجل وبوقاره الذي كان يحسده عليه ملوك الدولة العباسية.

· نحن احببنا الهلال من خلال (الطيب عبدالله) – قبل ان نحبه بتموجات منصور بشير تنقا ووقار طارق احمد آدم والذي كان يستخلص (الكرة) من المهاجم مثل (الشعرة من العجين).

· اشرف الكاردينال رئيس الهلال رقم (44) لا يعرف ان زعيم امة الهلال الطيب عبدالله باع (اراضيه) كلها الارض تلو الارض ، حتى افتقر من اجل الهلال ، مع ذلك لم يخرج يوما ليعلن عن انه باع (بيته) من اجل الهلال…فما بال الكاردينال يذكر (الجوهرة الزرقاء) وتشيده لها اكثر من عدد (الحصى) الذي تم به تشييد (الجوهرة الزرقاء).

· ان نظرت للجوهرة من علو او من بين جنباتها – تبقى دون الهلال – ومازال الهلال يحلم بما هو اعظم منها.

· ما في حاجة كتيرة على الهلال.

· لا احسب ان هناك (عبقرية) نادرة في بناء الجوهرة الزرقاء – استاد الهلال استاد (عادي) لا يتفوق على غيره بي الهليكوبتر او بدون الهليكوبتر..ومازال الاستاد يعاني من اشكاليات في (كشافات) الكهرباء..فقد جاء الكاردينال وخرج دون ان يضع حلا لتلك المشكلة.

· الموضوع ما عاوز ليه (هليكوبتر) يا ريّس.

· بابا الهلال ظل بيته مفتوحا – حتى بعد رحيله لم تقطع اسرته تلك العادة ، ليجتمع (الاهلة) بكبارهم وصغارهم في بيته سنويا.

· اننا من كثرة حديث الكاردينال عن (انجازه) الشخصي في بناء (الجوهرة الزرقاء) كدنا ان نقول له رائعة خالد شقوري : (ولو الارض يا ولدي تنشال في الايدين أنا كت برسلها ليك في لوري الخزين).

· صرها وشيلها معاك يا ريّس.

· قال الكاردينال في حواره مع قناة الهلال انه يشعر بالخجل ان الهلال اكمل (90) عاما دون ان يحقق الهلال بطولة خارجية، وانه اوقف الاحتفال بمرور 90 عاما على الهلال بسبب شعوره بالخجل– ولا شيء في الهلال نخجل منه ، كل ما في الهلال مصدر فخرا وعزة لنا.

· لم يسمع الكاردينال عبارة (ارفع رأسك انت هلالابي) ، (الهلالية) لوحدها مصدر للفخر.

· عندما اطلق (اسم) الهلال على الهلال – كان كل الناس ينظرون في السماء ليروا (هلال) رجب فيطلقوا على ناديهم الذي اسس لدواع (وطنية) اسم (الهلال).

· من يومها ونحن رأسنا فوق.

· لذلك اهل الهلال دائما رأسهم مرفوع – ودائما هم ينظرون الى (السماء) ، هكذا جاء (تكوينهم) وهكذا كان (اسمهم) ، فما الذي يخجل الكاردينال؟.

· حاسبوا انفسكم – وقصورنا جميعا في حق الهلال، قبل ان تدعوا (الخجل) من اجل الهلال.

· لا شيء في الهلال نخجل منه.

· سوف اقف في بعض النقاط التى ذكرها الكاردينال في حواره مع قناة الهلال ، وابدأ من (القناة) التى قال الكاردينال انه يمتلك 70 % من اسهمها ويمتلك الهلال صاحب القناة والتى اطلقت من اجله وهي تحمل اسمه وشعاره 30 % من الاسهم.

· لا اعرف كيف تعاقد اشرف سيد أحمد (الكاردينال) رئيس مجلس ادارة نادي الهلال مع اشرف سيد أحمد (الكاردينال) رئيس مجلس مجلس ادارة القناة والطرفين هنا يجب ان يكونا مختلفين وليس شخص واحد حتى لا تغلب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.

· لا يمكن ان تتعاقد مع نفسك في مؤسسة عامة لمصلحة تخصك وحدك وتمتد لمدة 10 سنوات بعد رحيلك من الهلال.

· اسأل سؤال محدد للكاردينال هل يمكن لرئيس مجلس ادارة نادي الهلال الكاردينال ان يؤجر (دكان) من دكاكين الهلال لرجل الاعمال اشرف سيد احمد الكاردينال؟.

· هل يمكن ان يؤجر (دكان) من دكاكين الهلال (مكتب) لنفسه يمتد اجاره لمدة (10) سنوات؟.

· اذا كان هذا امر لا يمكن ان يحدث في (دكان) – هل يمكن ان يحدث في (قناة)؟.

· الدكاكين التى يسخر من عائداتها (الكاردينال) لماذا لم يتركها للمجلس القادم ليفعل ما يشاء فيها بدلا من ان يقبض عائداتها في سنوات (مستقبلية) هو لا يدير فيها الهلال.

· القناة اضافة للهلال الكثير – ونجاحاتها لا خلاف حولها ، وحديثنا هنا عن الوضع القانوني للقناة.

· دعنا من كل ذلك – اذا جاء مجلس ادارة جديدة للهلال يعارضه الكاردينال بقوة كيف سوف تعمل القناة في تلك الظروف وهي تحت ادارة الكاردينال ، في الوقت الذي يفترض فيه ان تكون القناة تحت ادارة رئيس مجلس ادارة الهلال كان وقتها اشرف او عثمان او صلاح او الامين او غيرهم.

· هل سوف تظل قناة الهلال تغني للكاردينال وتعرض انجازاته في الهلال؟ ،ورئيس مجلس ادارة نادي الهلال شخص اخر غير الكاردينال الذي يدير القناة.

· الكاردينال في قناة الهلال اعلن عن عفوه عن الجميع – تحدث عن صلاح ادريس الذي تعارك معه بصورة حادة بشكل جميل – يحسب له.

· وتحدث الكاردينال مع كل الذين اختلف معهم في مجالسه بأدب هلالي جميل.

· لكن الكاردينال عندما جاء وتحدث عن (اولتراس) الهلال وشبابه و (اولاده) الذين يدفعون من جيبهم من اجل دعم الهلال ومساندته لم يحسن (التوصيف) وهو يتحدث عن (الكابل) الكهربائي وعن صورته التى تم مسحها من مقصورة الهلال.

· هؤلاء الشباب وهو في بواكير العمر ومقتبله ،يسافرون مع الهلال الى عطبرة والفاشر – يتركون دراستهم وامتحاناتهم ويتنقلون مع الهلال من ولاية الى ولاية.

· سافروا مع الهلال الى (القاهرة) عبر الصحراء وعن طريق البصات السفرية في رحلة امتدت لأكثر من 72 ساعة فهزوا (اريكة) الاهلي فريق القرن وهو يلعب في ارضه وسط جمهوره.

· كنت اتمنى ان يعتذر الكاردينال لهم – فقد ذهب الكاردينال او سوف يرحل من رئاسة الهلال وسوف يبقى اولئك الشباب دعما وسندا دائما للهلال.

· الاولتراس هم (الهلال) – وهم احق بالاعتذار والحديث الجميل قبل صلاح ادريس والأمين البرير واللجنة الاستشارية.

· اذا كان اعضاء اللجنة الاستشارية هم (كبار) الهلال فان اولتراس الهلال هم (اولاد) الهلال – والهلال لا يمشي بدونهم.

· ألم يسمع الكاردينال بـ (لن تسير وحدك يا هلال)؟…كانوا مع الهلال في الصعب والسهل.

· هؤلاء الشباب ادهشوا (سادومبا) بإخلاصهم وجعلوه في حيرة من امره ، وجعلوا كامبوس وريكاردو ومصطفى يونس قلبوهم معلقة في استاد الهلال بسبب انهم كانوا يشاهدون الهلال بعد ان رحلوا عنه وهو في حمايتهم.

· هل يعرف (سادومبا) فضلهم ..ولا يعرف الكاردينال ذلك؟.

· الكاردينال في حواره مع قناة الهلال قال أي زول عاوز يكون رئيس للهلال اول حاجة يجهز ليه (6) مليون دولار وهذا خطاب (تعجيزي) – الهلال يدار بالحب والعقل والتخطيط والمودة.

· لا حاجة للهلال بهذا المبلغ إلّا اذا كان يريد ان يصرفه في (غرامات) للفيفا والصفقات الخاسرة والتى اضاع فيها الكاردينال اموال الهلال.

· عندما جاء الكاردينال هل حمل معه (6) مليون دولار ؟..هل اتى بساماتا والاخطر من ساماتا.

· الكاردينال يجادل الآن اطهر الطاهر في 350 الف دولار ويقول لا يوجد لاعب سوداني يستحق اكثر من 5 الف دولار او 10 الف دولار ، فلماذا يأتي من يريد ان يقود الهلال رئيسا بـ 6 مليون دولار.

· الهلال يدير نفسه ..ان فشل الهلال في ذلك فهو يبقى اخفاق من الذين يديرونه ، وليس من الهلال.

· في حوار الكاردينال مع قناة الهلال قال الكاردينال انه سوف يرحل قبل 27 يوليو ، وقال ان تنظيمه سوف يدخل الانتخابات ، وأعلن قدرة تنظيمه على اكتساح الانتخابات – الكاردينال لا يعرف ان الهلال لا يدار بالوكالة..الهلال ليس الاهلي شندي.

· صلاح ادريس بكل خبراته وإمكانياته فشل في ادارة الهلال بالوكالة بل فشل في العودة من جديد للهلال – فهل ينجح الكاردينال في ان يدير الهلال بالوكالة؟ وهو الذي خسر في انتخاباته الاولى على رئاسة الهلال امام الامين البرير.

· حديث الكاردينال عن الاجهزة الفنية وعن كباتن الهلال وعن بكري المدينة ومحمد عبدالرحمن حديث غير مقنع – كان من الاجدى ان يعترف الكاردينال عن فشله في هذه الملفات ، الاعتراف بالفشل وتحمل المسؤولية احيانا يكون افضل من النجاح نفسه.

· لا يمكن ان يقول الكاردينال انه ادار الهلال بقبضة حديدية وانه ملأ المنصب ثم يقول ان ذلك المدرب اطاح به (كباتن) الهلال.

· التعاقد مع المدرب والابقاء عليه او الاطاحة ليس مسؤولية اللاعبين.

· وكيف لكباتن الهلال ان يحددوا بقاء المدرب او الاطاحة به ، والكاردينال اطاح بـ (الكباتن) نفسهم من الهلال بصورة غير حضارية.

· ولا اعرف كيف للكاردينال ان يقول انه كان (الكبير) في الهلال ثم يرد الفشل في التعاقد مع بكري المدينة الى عماد الطيب.

· على الكاردينال ان يعترف بهذه الاخفاقات ..هذه امور عادية يمكن ان تحدث في أي نادي – انكارها او تعليقها على جهات اخرى امر غير لائق من (سيد القوم) في الهلال – ألا يعرف الكاردينال ان (سيد القوم خادمهم)..وان الكبير يسأل عن (الصغيرة) قبل (الكبيرة).

· قال الكاردينال انه صرف من جيبه وحده على الهلال 9 مليون دولار من غير الجوهرة الزرقاء ومدخلاتها ومن غير القناة.

· 9 ميلون دولار صرفها الكاردينال من جيبه ، الى جانب دخل المباريات وحوافز الكاف والاتحاد السودانية وعائدات العضوية والدكاكين وتبرعات الاقطاب على فريق الكرة ولم يحقق بطولة خارجية – هذا المبلغ الذي صرفه الكاردينال على الهلال ولم يحقق بطولة خارجية يجب ان يسأل عليه الكاردينال ويحاسب.

· اذا كنت تدفع من (جيبك) لا يعني ذلك ان لا تسأل فيما انفقت (المال) وكيف صرفته؟ ..والانسان ليس حر في ماله الخاص فهو يسأل عن أي (قرش) من اين جاء وفيما صرفه؟…فكيف ان كان ذلك المال في مؤسسة عامة مثل الهلال.

· مع ذلك لا انكر للكاردينال (اجتهاده) ، ومحاولته ان يعمل شيء من اجل الهلال ، ولا استطيع ان اشكك في (عشق) الرجل للهلال وإخلاصه له ، لكن كنا ننتظر من الكاردينال اكثر من ذلك.

· كان يجب ان يستفيد الكاردينال من (43) رئيس للهلال سبقوه ..ويحقق بطولة خارجية مع الهلال بعد الصرف الذي صرفه في الهلال..اذا فشل غيره فهذا ليس مبرر لكي تفشل انت…خاصة انك كنت تراهن على البطولة الخارجية.

· الرئيس القادم – نرجو الاستفادة من تلك التجارب.

· فقط كونوا في قامة الهلال…ونحن ندرك جميعا اننا دون الهلال قامة ومقاما.

· ……….

متاريس

· مشاكل الهلال واشكالياته يمكن ان تظهر بعد رحيله.

· سوف تكتمل صورة الكاردينال بعد الرحيل…وسوف تظهر حقيقته.

· سوف نشاهد كيف يعارض الرجل وكيف يدعم؟ ..وماذا ترك للهلال وماذا أخذ؟.

· طبعا أي زول في حرم الهلال وفي خدمته هو المستفيد حتى لو عمل مليون جوهرة زرقاء.

· ………..

· ترس اخير : محمد عبدالرحمن وبكري المدينة يجب معاملتهما على اساس انهما فعلا (اولاد الهلال).