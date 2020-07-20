وزارة الإعلام تتسلم مقر المركز القومي للإنتاج الإعلامي

التاريخ: 20-يوليو-2020
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تسلمت وزارة الثقافة والإعلام مقر المركز القومي للإنتاج الإعلامي بعد أن آل إليه، وعلمت مصادر أن الوزارة أكملت إجراءات التسلم خلال الفترة السابقة، ومن المتوقع أن يتم تحويله لواحدة من إدارات الوزارة.
وجرت مؤخراً بحسب صحيفة المواكب، نزع العديد من المواقع التي حاز عليها النظام البائد، والذي سخرها للعمل كمنصات لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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