صيادلة: أدوية تباع في “السوق السوداء”

أكد صيادلة وجود فوضى ضاربة أطنابها في مجال الأدوية، وأشاروا إلى أن هناك أدوية كثيرة تباع في “السوق السوداء” منها الفيتمينات والمنشطات وغيرها من الأدوية.

ورصدت مصادر تذمراً كبيراً بين المرضى من انقطاع بعض أصناف الدواء خاصة المنقذة للحياة ومسكنات السرطان.

Advertisements

وكشفت المصادر عن ضعف جودة الأدوية المصنعة محلياً وأن أغلب الصيدليات تقوم ببيع الأدوية للقاصدين لها بدون وصفة طبية “روشتة”.

وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أرجع صيدلي – فضل عدم الإشارة إلى اسمه – الأسباب وراء انهيار سوق الدواء بالسودان إلى السياسات الخاطئة وجهل المسؤولين بسوق الدواء الذي وصفه بالعملاق، مشيراً إلى سيطرة القليل من الشركات على هذا القطاع المهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)