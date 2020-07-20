التاريخ: 20-يوليو-2020
0 مشاهدة
أكد صيادلة وجود فوضى ضاربة أطنابها في مجال الأدوية، وأشاروا إلى أن هناك أدوية كثيرة تباع في “السوق السوداء” منها الفيتمينات والمنشطات وغيرها من الأدوية.
ورصدت مصادر تذمراً كبيراً بين المرضى من انقطاع بعض أصناف الدواء خاصة المنقذة للحياة ومسكنات السرطان.
وكشفت المصادر عن ضعف جودة الأدوية المصنعة محلياً وأن أغلب الصيدليات تقوم ببيع الأدوية للقاصدين لها بدون وصفة طبية “روشتة”.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أرجع صيدلي – فضل عدم الإشارة إلى اسمه – الأسباب وراء انهيار سوق الدواء بالسودان إلى السياسات الخاطئة وجهل المسؤولين بسوق الدواء الذي وصفه بالعملاق، مشيراً إلى سيطرة القليل من الشركات على هذا القطاع المهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر صيادلة: أدوية تباع في “السوق السوداء” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.