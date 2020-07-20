“قحت” سلمت حمدوك قائمة تخلو من وجود امرأة

كشفت مصادر مطلعة داخل قوى الحرية والتغيير عن خلو قائمة قوى الحرية والتغيير التي قدمتها لرئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك من وجود امرأة.

وقال المصدر: نعلم أن ذلك خطأ ولكنه حدث، وأشار المصدر إلى أن القائمة تشمل (13) والياً جميعهم رجال بما في ذلك والي الخرطوم.

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وكشف المصدر عن اجتماع مرتقب خلال هذا الأسبوع بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ورئيس الوزراء لمناقشة أمر الولاة من المرأة والتفاكر حول العقبات التي تواجه تعيينهن وتسهيل مهمة حمدوك، ونوه إلى أن قوى الحرية حينما سلمت حمدوك قائمة الولاة التي تشمل (13) والياً أعطته حق الحذف والتعديل.

إلى ذلك قال رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، أن حزبهم قدم ضمن ترشيحاته لمنصب الوالي امرأتين بالإضافة إلى ثالثة دفع بها تجمع المهنيين. وأضاف في تصريح بحسب صحيفة السوداني الدولية، “أنهم الحزب الأول في التجمع الذي دفع بنساء في قائمته”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)