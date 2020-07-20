عضو السيادي الفريق ياسر العطا يتوقع تسلل “داعش” إلى السودان

التاريخ: 20-يوليو-2020
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قال عضو المجلس السيادي الفريق أول ياسر العطا في مقابلة مع العربية: “أن أحد أكبر مخاطر الاقتتال الليبي أن الأجانب والحركات المتطرفة مثل “داعش” و”القاعدة” لن يكون لهم مأوى وقد يلجأون إلى السودان.
وأوضح العطا أنه تم الاتفاق بين الطرفين الليبي والسوداني على تكوين قوات مشتركة حماية للحدود لكن القوات الليبية انسحبت نظراً للوضع الأمني، وبقيت القوات السودانية مستمرة في العمل على حماية الحدود.
كما أكد بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن القوات السودانية من “جيش ودعم سريع” قادرة على حماية الحدود، وهناك كتائب في العمق جاهزة للتحرك في أي وقت نحو الحدود أيضاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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