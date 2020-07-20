مبارك الفاضل: مجلس الوزراء جنّب منحة أوروبية بقيمة (7) ملايين يورو

التاريخ: 20-يوليو-2020
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كشف رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، عن تجنيب مجلس الوزراء منحة خصصها الاتحاد الأوروبي لتدريب العاملين في الخدمة المدنية بقيمة (7) ملايين يورو.
وقال المهدي، إن مجلس الوزراء أودع المبلغ في حسابه الخاص بدلاً من توريدها إلى وزارة المالية لتقوم بصرفها على الأنشطة التدريبية المحددة، حسب ما تقتضي اللوائح المالية والمحاسبية، وأضاف بحسب صحيفة السوداني، أن وجود المنحة في حساب مجلس الوزراء حفز المجموعات التي تعمل حول رئيس الوزراء، لمواصلة عملهم الإقصائي.
وتقر لائحة الأعمال المالية والمحاسبية في السودان، “ولاية وزارة المالية على المال العام، وتجرم تجنيب الأموال لكون التصرف مدعاة للفساد وتبديد الأموال العامة”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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