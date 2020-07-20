تقدُّم في مفاوضات الترتيبات الأمنية.. ووزير الدفاع إلى جوبا

من المُنتظر أن يغادر وزير الدفاع اللواء الركن يس إبراهيم يس إلى جوبا خلال اليومين المُقبلين للانضمام إلى وفد مباحثات الترتيبات الأمنية التي تُجرى في دولة جنوب السودان حالياً بين وفدي الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المُسلّح.

Advertisements

وقالت مصادر أمس، إنّ المُباحثات تمضِي بصُورةٍ طيبةٍ، وإنّ انضمام وزير الدفاع سيمنح التفاوض مزيداً من قوة الدفع.

وبحسب صحيفة الصيحة، بدأت مفاوضات الترتيبات الأمنية بجوبا الخميس الماضي، وذلك بعد عودة وفد الوساطة الجنوبية وحركات الكفاح المسلح من الخرطوم بعد زيارة تم خلالها الاتفاق حول عدد من القضايا الخلافية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)