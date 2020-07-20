رئيس تيار المستقلين: الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي يتساوى فيها جميع السودانيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار الأستاذ عثمان إبراهيم الطويل أن إهانة المؤسسة العسكرية السودانية بمختلف مكوناتها (القوات المسلحة والدعم السريع) إهانة للوطن بأكمله. مثمناً اعلان الجيش اعتزامه مقاضاة كل من يسيئ إليه عبر المؤسسات القانونية والقضائية بعد حملة إساءات متعمدة قادها بعض النشطاء، مبيناً أن الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي يتساوى فيها جميع السودانيين وهو كيان مجرد ومندمج في التركيبة الوطنية الإجتماعية ويأتمر بأمر القيادة العليا من أجل المحافظة على سلامة الوطن واستقراره. وقال الطويل إن المؤسسة العسكرية السودانية دائمة الإنحياز إلى شعبها، مستعرضاً تجارب ثورات أكتوبر في ١٩٦٤م وانتفاضة أبريل في ١٩٨٥ وثورة ديسمبر في ٢٠١٩م التي إنحازت فيها القوات المسلحة والدعم السريع إلى خيارات الشعب في الإطاحة بالنظام السابق، موضحاً أن ذلك دليل ساطع على قومية هذه المؤسسة. ودعا رئيس تيار المستقلين الوطنيين الأحرار الناشطين السياسيين لعدم الزج بالجيش في الخلافات السياسية لأن له قدسيته واحترامه، مبيناً أن إهانته تعد خروجاً على القانون وتعرض الأمن القومي للإختراق.

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