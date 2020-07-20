الخارجية: نتابع قضية السودانيين بالسلوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكّدَت وزارة الخارجية، أنّها تتابع عن قُرب، ملف السودانيين المعتقلين بالسلوم، والذين اعتقلتهم السلطات المصرية أثناء تسلُّلهم في هجرة غير مشروعة عبر حدودها.

وأكد الناطق باسم الخارجية د. حيدر البدوي، أنّ الحكومة المصرية وافقت بعد تدخُّلات الخارجية السودانية على إطلاق سراح السجناء وإجلائهم إلى معبر أرقين كخطوة تمهيدية نحو ترحليهم إلى السودان.

وقال البدوي لـ(الصيحة) أمس، إنّ اللجنة العليا للطوارئ الصحية وافقت هي الأخرى على مَنح إذن دخول البلاد للسجناء السودانيين المُطلق سراحهم بعد أسبوع، وأوضح أنّ عددهم يفوق المائة، وحذر من مُحاولات الهجرة غير الشرعية التي تُعرِّض أرواح الشباب للخطر.

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