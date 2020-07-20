رئيس الوزراء يؤكد دعمه لمبادرة قيام مؤتمر قبلي يجمع زعماء جميع العشائر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك دعمه لمبادرة قيام مؤتمر قبلي يجمع زعماء جميع العشائر بالسودان، سلمها له أمير عموم قبائل حمر، برئاسة الأمير عبدالقادر منعم منصور.
وأعرب حمدوك عن تطلعه لأن تلعب الإدارة الأهلية الدور المناط بها بالمساهمة في حل المشاكل القبلية التي حدثت مؤخراً في بعض مناطق السودان، وأشاد بدورها الراسخ في الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتحقيق السلم المجتمعي، وأكد المضي قدماً من أجل إحلال السلام بالسودان.
ويهدف المؤتمر بحسب الوثيقة إلى توقيع اتفاقية تجمع كل قبائل السودان حول رؤية وطنية مشتركة تمزج بين جميع العادات والتقاليد والثقافات والتراث القبلي وصهره في بوتقة واحدة؛ لتضمينها في القوانين والدساتير القومية، عبر المجالس المختصة، من أجل الوصول إلى مشروع وطني يعبر عن كل مكونات المجتمع السوداني، ممثلاً في قبائله المختلفة، نبذاً للنزاعات، وتحقيقاً للسلم الاجتماعي والاستقرار المنشود.
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