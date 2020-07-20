الحزب الشيوعي: قيادات من النظام المخلوع تضارب في العملة ويجب تغيير الجنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
رهن القيادي بالحزب الشيوعي، عضو تحالف الحرية والتغيير الخبير الاقتصادي صدقي كبلو، تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد التعديل الوزارى بتغيير سياسات وزير المالية المستقيل ابراهبم البدوي.
ونقلت صحيفة “آخر لحظة” عن كبلو قوله: “هل ستستمر الحكومة في السياسات التي تبناها البدوي أم انها ستعمل على تغييرها، سيما انها كانت تعتمد على محاولات توفير الدعم الخارجي دون العمل على حشد الموارد المحلية وتوطين الاقتصاد.
ونصح كبلو وفق ما أوردته الصحيفة عنه, بالإسراع في اجراءات تقشفية تتضمنها قرارات عاجلة تحدث تغييرا سريعا مثل لها بايقاف استيراد السلع غير الضرورية ما ينتج عنه تخفيف الضغط علي الدولار، وفرض ضرائب على أصحاب الثروات.
وكشف في الوقت نفسه عن وجود قيادات بالنظام البائد لا زالت تضارب بالنقد الأجنبي ومعاش الناس، واتهم الحكومة بانها اضاعت الهدف بتطبيقها سياسات خاطئة، واضعا الحل في خفض عرض الكتلة النقدية بتغيير العملة، وذكر بان البنك المركزي لا يعرف الحجم الحقيفي للكتلة النقدية.
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