شمال كردفان.. النائب العام يشهد جلسة محاكمة متهمي مجزرة الأبيِّض اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: يشهد النائب العام لجمهورية الخليج 365 الاثنين، الجلسة الإجرائية لمحاكمة المُتّهمين في أحداث مجزرة مدينة الأبيِّض بقاعة المجلس التشريعي.

وأكد مدير شرطة ولاية شمال كردفان اللواء شرطة حسن أحمد حامد، أنّ رئاسة الشرطة وضعت خطة متكاملة لتأمين إجراءات المحكمة بمشاركة القوات النظامية، وأوضح أنه سيتم خلال الجلسة الإجرائية التأكد من الإجراءات المتعلقة بسير عملية التقاضي في الجريمة.

إلى ذلك، ناشد مدير شرطة الولاية المواطنين للالتزام بالسلوك الحضاري في التظاهر والتعبير عن آرائهم وفق ما كفله لهم القانون.

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