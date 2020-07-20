الأمم المتحدة: السودان يحتاج إلى 283 مليون دولار لمواجهة كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت الأمم المتحدة الأحد بالحصول على 283 مليون دولار بصورة عاجلة لمساعدة السودان في مواجهة فيروس كورونا المستجد وآثاره الاقتصادية، في وقت يهدد الجوع ملايين من سكان البلاد.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا) في بيان “دعت منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان غي ييب سون المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للسودان وتقديم المساعدات للبلاد لتلبية الاحتياجات العاجلة والحرجة لملايين الأشخاص المتأثرين بالعواقب الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد”.

وأكد المكتب أن “هناك حاجة ماسة إلى أكثر من 283 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة التي تقودها الحكومة”.

ونقل البيان عن ييب سون قولها “ما لم نتصرف الآن، ينبغي عندها أن نكون مستعدين لسلسلة من المآسي الإنسانية. إن المنظمات الإنسانية في السودان مستعدة لزيادة عملياتها لمساعدات عاجلة”.